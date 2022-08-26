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1 час назад

Российские туристы стоят в многочасовой пробке при выезде из Грузии

TourDom

В преддверии 1 сентября российские туристы возвращаются из Грузии в РФ. И если раньше очередь на пункте пропуска «Верхний Ларс» была на въезд на родину «Хванчкары», то сейчас ситуация кардинально поменялась.

Туристы стоят в многочасовой пробке при выезде из Грузии
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В чатах путешественники пишут, что иногда им приходится провести на границе от 5 до 15 часов. По словам некоторых туристов, еще неделю назад им удавалось пройти оба пограничных пункта всего за 3,5 часа, но с приближением начала учебного года этот процесс усложняется.

«Ситуация меняется ежедневно. Главное – не ждать до 30 августа перед школой», – написала одна из туристок. На сегодняшнее утро пробка начиналась на нейтральной полосе в сторону России. Кому-то понадобилось много времени и терпения, чтобы пройти все испытания: «Ровно 12 часов – и мы выехали с КПП России! Всем терпения и легкой дороги»; «Прошли границу Грузия – РФ за 9 часов. Всю ночь сегодня простояли в пробке! Всем хорошей дороги!»

В то же время, по словам некоторых туристов, границу из России в Грузию им удается пройти достаточно быстро. Кто-то пишет, что проскочил оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает немного больше времени, но пробка на пункте пропуска небольшая либо ее вообще нет.

«Подъехали в 6:40, очередей перед КПП нет», – пишут путешественники.

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