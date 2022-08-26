«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы во Вьетнам

Компания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямые вылеты из России во Вьетнам. Воздушный коридор предоставят Вьетнам и частично Китай.

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Планируется, что рейсы из Владивостока в Лаос будут выполнять по субботам. Цены на билеты перевозчик пока не предоставил. Предполагается, что он будет начинаться от 53 тысяч рублей.

Известно, что первый вылет из Владивостока назначен на 29 октября 2022 года. Время полёта туда составит 6 часов, а обратно 5 часов 20 минут.

«В случае высокого спроса в данном направление «Уральские авиалинии» готовы рассмотреть увеличение количества полетов по направлению Владивосток – Вьентьян – Владивосток», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Предполагается, что вопросами ценообразования на рейсы и реализацию посадочных мест возьмёт на себя компания «РусАзия».