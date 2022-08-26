Названы причины подорожания авиабилетов в Петербург

Эксперты рассказали, почему за последние дни резко выросла цена на билеты с российских курортов в Петербург.
Как пояснили сотрудники авиакомпаний, причина высоких цен на билеты из курортных городов кроется в окончании детских летних каникул и сезона отпусков. Ситуация с билетами в этом направлении нормализируется после 5 сентября.
Перевозчики советуют подумать о покупке билетов заранее, ведь чем ближе к дате вылета, тем дороже будет ваш перелет.
— Математические алгоритмы установления цен зависят исключительно от рыночных условий — в первую очередь от спроса и количества свободных мест на рейсе без привязки к себестоимости перевозки. Если билет приобретается непосредственно перед вылетом и на рейс с высоким спросом (например, в сезон отпусков), то его стоимость, как правило, выше, так как продаются последние места на рейсе, — отметили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот» в комментарии «Невским новостям».