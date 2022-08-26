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3 часа назад

Названы причины подорожания авиабилетов с курортов России в Петербург

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, почему за последние дни резко выросла цена на билеты с российских курортов в Петербург.

Названы причины подорожания авиабилетов в Петербург
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как пояснили сотрудники авиакомпаний, причина высоких цен на билеты из курортных городов кроется в окончании детских летних каникул и сезона отпусков. Ситуация с билетами в этом направлении нормализируется после 5 сентября.

Перевозчики советуют подумать о покупке билетов заранее, ведь чем ближе к дате вылета, тем дороже будет ваш перелет.

— Математические алгоритмы установления цен зависят исключительно от рыночных условий — в первую очередь от спроса и количества свободных мест на рейсе без привязки к себестоимости перевозки. Если билет приобретается непосредственно перед вылетом и на рейс с высоким спросом (например, в сезон отпусков), то его стоимость, как правило, выше, так как продаются последние места на рейсе, — отметили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот» в комментарии «Невским новостям».

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