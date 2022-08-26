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2 часа назад

Туры Европы становятся доступными лишь для избранных путешественников

runews24.ru

Россиянам продолжают ограничивать выдачу виз в европейские страны. Параллельно с этим растут и цены на перелёты, которые доступны только состоятельным туристам.

Туры Европы становятся доступными лишь для избранных
Фото: runews24.rurunews24.ru

Очередное обсуждение об ограничениях выдачи виз пройдёт 30 августа в Праге в ходе неформальной встречи «Гимниха», где соберутся главы МИД стран Евросоюза.

Возможно, что речь пойдёт об изменении Шенгенского соглашения.

Однако сейчас в визовых центрах Финляндии ведётся запись на осень и зиму.

Попасть в ЕС можно лишь с пересадками. Доля бронирований в сторону зарубежных направлений В Санкт-Петербурге составляет 9% и 3 процента из них приходятся на Европу.

Стоимость перелёта их Санкт-Петербурга начинается от 50 тыс рублей, а вот в Цюрихе билет стоит от 114 до 460 тысяч рублей.

Даже при таких цифрах бронирование туров в Европу становятся роскошью.

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