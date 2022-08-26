Туры Европы становятся доступными лишь для избранных

Россиянам продолжают ограничивать выдачу виз в европейские страны. Параллельно с этим растут и цены на перелёты, которые доступны только состоятельным туристам.
Очередное обсуждение об ограничениях выдачи виз пройдёт 30 августа в Праге в ходе неформальной встречи «Гимниха», где соберутся главы МИД стран Евросоюза.
Возможно, что речь пойдёт об изменении Шенгенского соглашения.
Однако сейчас в визовых центрах Финляндии ведётся запись на осень и зиму.
Попасть в ЕС можно лишь с пересадками. Доля бронирований в сторону зарубежных направлений В Санкт-Петербурге составляет 9% и 3 процента из них приходятся на Европу.
Стоимость перелёта их Санкт-Петербурга начинается от 50 тыс рублей, а вот в Цюрихе билет стоит от 114 до 460 тысяч рублей.
Даже при таких цифрах бронирование туров в Европу становятся роскошью.