Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, сообщили СМИ.
«Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, – ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти 2 млн россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с пятизвездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Hurriyet.
Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию.
«Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть «фарма-шопинг». Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в три раза ниже, чем в России», – пишет Hurriyet.