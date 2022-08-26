Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов

«Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, – ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти 2 млн россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с пятизвездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Hurriyet.