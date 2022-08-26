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2 часа назад

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов

Деловая газета "Взгляд"

Турция стала местом фарма-шопинга для российских туристов, наряду с сувенирами россияне покупают на курортах и лекарства, сообщили СМИ.

«Первое, что делают граждане России, недавно заселившиеся в свои отели в Турции на отдых, – ищут поблизости аптеки. По состоянию на август этого сезона, когда Турцию посетили почти 2 млн россиян, новые аптеки, обслуживающие россиян, открывались рядом с пятизвездочными отелями в Средиземноморском и Эгейском регионах. В аптеках Анталии, Белека, Алании, Кемера, Мармариса и Бодрума работает персонал, знающий турецкие аналоги российских лекарств наизусть», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Hurriyet.

Уточняется, что в то время как спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года, лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию.

«Эту ситуацию на средиземноморском побережье стали называть «фарма-шопинг». Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющих, антидепрессантов и препаратов для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в три раза ниже, чем в России», – пишет Hurriyet.

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