Режим ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлили

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 4 сентября, говорится в сообщении Росавиации .

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.