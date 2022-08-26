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3 часа назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлили до 4 сентября

ТАССиещё 3

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ продлен до 4 сентября, говорится в сообщении Росавиации.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах РФ продлили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Новости путешествий,Росавиация,
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