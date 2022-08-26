Горный Алтай идет на рекорд, пока туристы не едут за границу

В Республике Алтай завершается наиболее комфортный сезон для туристов с точки зрения погоды. TourDom.ru выяснил, как оценивают его итоги и есть ли сейчас места в отелях и групповых турах.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Туристов много, рекордно много в этом году. Такого количества машин на перевалах Семинский и Чике-Таман я никогда не видел», – говорит Дмитрий Дудукин из агентства «Фабрика сказочных путешествий» в Горно-Алтайске.

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По словам эксперта, спрос и на недвижимость, и на групповые туры весь сезон был высоким. В то же время свободные места, если постараться, можно найти практически на любые дни. Но чем ближе дата заселения, тем «более мизерный выбор остается». Чтобы попасть именно в то место, куда хочется, лучше бронировать заранее. Цены на текущий момент примерно на 20% выше прошлогодних. Увеличение спроса местные туроператоры связывают с одним обстоятельством – меньшими возможностями туристов выехать за границу.

Увидеть Горный Алтай во всей красе можно в ходе длительного тура c ночевками вдали от цивилизации. Один из таких – «Золотое кольцо Алтая» (десятидневный тур).

«Мы проводим его ежегодно с июня и до конца сентября. В основном это туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В 2022 году все группы были полные. Сейчас еще есть возможность занять последние места на заключительный тур в этом году, который стартует с 13 сентября. Дальше уже погода не позволит полностью насладиться этим путешествием. Но есть другие продукты, которые можно купить и по программе туристического кешбэка», – говорит Александра, менеджер агентства RussiaDiscovery.

При желании можно купить тур, который стартует в предстоящее воскресенье или понедельник. С дорогой также проблем быть не должно. Например, из Москвы ежедневно летают как минимум четыре прямых рейса разных авиакомпаний. Стоимость билетов начинается от 9 тыс. руб. без багажа.

Найти места в загородных отелях, с красивым пейзажем и достойным сервисом сложно. Позиционирующий себя как курорт премиум-класса Cosmos Collection Altay Resort, например, загружен практически под завязку.

«Свободных номеров на весь уик-энд нет. Готовы принимать гостей только со следующей недели», – ответили на ресепшн.