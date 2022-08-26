Россияне полетят прямым рейсом на один из Карибских островов

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с октября будут запущены прямые рейсы до острова Маргарита в Карибском море.
По словам венесуэльского президента (остров Маргарита принадлежит Венесуэле), прямые авиарейсы из Москвы будут запущены с 1 октября. Он отметил, что до 31 декабря в страну прибудут порядка 100 тысяч туристов из России.
– Российский туризм набирает обороты. Добро пожаловать в Венесуэлу, – заявил Мадуро.
Выполняться будет пять рейсов в неделю, каждый – по 440 туристов на борту. Перелет будет занимать около 20 часов с учетом техостановки в Тагераге, пишет VTV.