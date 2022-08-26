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1 час назад

Россияне смогут летать прямым рейсом на один из Карибских островов с октября

Vse42.ru

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с октября будут запущены прямые рейсы до острова Маргарита в Карибском море.

Россияне полетят прямым рейсом на один из Карибских островов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам венесуэльского президента (остров Маргарита принадлежит Венесуэле), прямые авиарейсы из Москвы будут запущены с 1 октября. Он отметил, что до 31 декабря в страну прибудут порядка 100 тысяч туристов из России.

– Российский туризм набирает обороты. Добро пожаловать в Венесуэлу, – заявил Мадуро.

Выполняться будет пять рейсов в неделю, каждый – по 440 туристов на борту. Перелет будет занимать около 20 часов с учетом техостановки в Тагераге, пишет VTV.

Новости путешествий,Николас Мадуро,
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