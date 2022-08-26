Мадуро: прямой рейс из Москвы в Порламар запустят 1 октября

Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро .

«Первого октября, как сообщил министр Али Падрон, стартует прямой рейс Москва-Маргарита (Порламар) для российских туристов», — приводит РИА Новости слова Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.

22 июня Мадуро призвал страны, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.