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2 часа назад

Мадуро: прямой рейс из Москвы в Порламар запустят 1 октября

RT на русском

Венесуэла и Россия откроют прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море 1 октября, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

«Первого октября, как сообщил министр Али Падрон, стартует прямой рейс Москва-Маргарита (Порламар) для российских туристов», — приводит РИА Новости слова Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.

22 июня Мадуро призвал страны, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.

Новости путешествий,Николас Мадуро,
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