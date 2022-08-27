В Сочи туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз

Увеличение числа медуз в прибрежной зоне может быть связано с их миграцией или началом периода размножения, чаще всего это происходит в конце августа. Однако в Сочи туристов больше всего поразил размер особей: примерно 25 см диаметр купола и 30 см длина щупальцев. Таких гигантских медуз люди видят редко.