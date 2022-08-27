Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
39 минут назад

В Сочи туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз

Газета.Ruиещё 1

Туристы заметили на побережье Черного моря множество гигантских медуз, сообщается в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП» социальной сети «ВКонтакте».

В Сочи туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Увеличение числа медуз в прибрежной зоне может быть связано с их миграцией или началом периода размножения, чаще всего это происходит в конце августа. Однако в Сочи туристов больше всего поразил размер особей: примерно 25 см диаметр купола и 30 см длина щупальцев. Таких гигантских медуз люди видят редко.

Специалисты утверждают, что большинство видов этих животных имеют способность жалить, поэтому не рекомендуется трогать их щупальца. Если же ожога избежать не удалось, то стоит промыть это место водой с солью и приложить лед.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители