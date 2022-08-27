В Сочи туристы столкнулись с нашествием гигантских медуз

Туристы заметили на побережье Черного моря множество гигантских медуз, сообщается в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП» социальной сети «ВКонтакте».
Увеличение числа медуз в прибрежной зоне может быть связано с их миграцией или началом периода размножения, чаще всего это происходит в конце августа. Однако в Сочи туристов больше всего поразил размер особей: примерно 25 см диаметр купола и 30 см длина щупальцев. Таких гигантских медуз люди видят редко.
Специалисты утверждают, что большинство видов этих животных имеют способность жалить, поэтому не рекомендуется трогать их щупальца. Если же ожога избежать не удалось, то стоит промыть это место водой с солью и приложить лед.