Задержанный в Египте рейс Red Wings вылетел в Москву

«После подтверждения полной исправности воздушного судна и получения разрешения авиационных властей рейс №5084 был отправлен из Шарм-эль-Шейха в Москву, вылет состоялся в 20:05 по местному времени (21:05 по московскому). Время в полете составит около шести часов», - сообщили в пресс-службе.