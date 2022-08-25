Задержанный в Египте рейс Red Wings вылетел в Москву

Пассажиры отменного рейса Шарм-эль-Шейх - Москва вылетели в пункт назначения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
«После подтверждения полной исправности воздушного судна и получения разрешения авиационных властей рейс №5084 был отправлен из Шарм-эль-Шейха в Москву, вылет состоялся в 20:05 по местному времени (21:05 по московскому). Время в полете составит около шести часов», - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что рейс Шарм-эль-Шейх - Москва был задержан по технической причине. Все пассажиры рейса были расселены в три гостиницы Шарм-эль-Шейха, услуги в которых оказываются по системе all inclusive.