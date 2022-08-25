Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
21 минуту назад

Задержанный в Шарм-эль-Шейхе рейс авиакомпании Red Wings вылетел в Москву

Агентство «Москва»

Пассажиры отменного рейса Шарм-эль-Шейх - Москва вылетели в пункт назначения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Задержанный в Египте рейс Red Wings вылетел в Москву
Фото: unsplash.comunsplash.com

«После подтверждения полной исправности воздушного судна и получения разрешения авиационных властей рейс №5084 был отправлен из Шарм-эль-Шейха в Москву, вылет состоялся в 20:05 по местному времени (21:05 по московскому). Время в полете составит около шести часов», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что рейс Шарм-эль-Шейх - Москва был задержан по технической причине. Все пассажиры рейса были расселены в три гостиницы Шарм-эль-Шейха, услуги в которых оказываются по системе all inclusive.

Новости путешествий,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители