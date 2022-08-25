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32 минуты назад

На любимый курорт богачей решили запустить чартеры из России

Lenta.ru

На Мальдивы решили запустить чартеры из России, рейсы планируют совершать два раза в неделю, по средам и субботам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператоров.

На любимый курорт богачей решили запустить чартеры из России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что компания Azur Air совершит авиарейсы на любимый курорт богачей с 29 октября по 29 марта 2023 года. В туристической отрасли добавили, что провоз ручной клади в экономклассе составит пять килограммов, багажа — 10 килограммов.

Также стало известно, рейс из Москвы будет ночной, а вылет в Россию — в обед. Сообщается, что размещение в пятизвездочном отеле на двоих на неделю стоит от 272 тысяч рублей.

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