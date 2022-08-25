Эксперт предупредил о росте заражений в бассейнах курортов летом

Уровень заражения в бассейнах на курортах значительно увеличивается в летнее время, заявил профессор, специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии Бейкентской университетской больницы Кан Полат Эйгюн.
Особенно это касается бассейнов, где дезинфекция проводится некачественно или не проводится совсем.
"Если не принять меры предосторожности, такие факторы, как бактерии, вирусы и паразиты, попадающие в воду с больными туристами или туристами-носителями, могут стать причиной заболеваний у здоровых людей", – приводит его слова портал Turkiyeturizm.
Среди симптомов инфекций специалист назвал тошноту, рвоту, боль в горле и диарею.
Кроме того, бактерии в бассейне могут стать причиной воспаления среднего уха у приехавших с отверстиями в барабанной перепонке туристов.
Эйгюн также рекомендовал не сидеть в мокром купальнике.
"Длительное сидение в мокрой одежде может привести к мочеполовым инфекциям. Также нельзя входить в воду в бассейне, который мы считаем опасным и непродезинфицированным", – пояснил он.