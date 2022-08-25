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58 минут назад

Эксперты назвали города, в которые осенью поедут россияне

Мира Маркина

Аналитики сервиса путешествий “Туту.ру” изучили данные августовских бронирований и назвали топ городов, которые посетят россияне предстоящей осенью. Текст релиза компании опубликовала “Лента.ру”.

Российских туристов в первую очередь интересует Санкт-Петербург. Спрос на это направление достиг 25,1% от числа всех бронирований в августе. На втором и третьем месте оказались Сочи и столица России (15 и 10% соответственно). Спросом поменьше пользуются Калининград (3,9%) и Казань (2,9%). Также россияне намерены посетить в будущем сезоне Анапу, Краснодар, Махачкалу, Нижний Новгород и Владивосток.

По данным аналитиков, чаще всего соотечественники интересуются “трехзвездочными” отелями – на них пришлось около 36% всех бронирований. А 40% отошли объектам размещения без категории. К таковым чаще всего относятся апартаменты. В среднем за ночь туристы заплатят 3,1 тысячи рублей. Осенние бронирования более краткосрочные: путешественники останавливаются в отелях на два-три дня.

Ранее мы рассказывали о лайфхаках по получению номеров “люкс” без доплаты.

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