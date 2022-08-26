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2 часа назад

Нижегородец стал пятимиллионным туристом в Сочи

В городе Nиещё 1

Нижегородец Виктор Беляков стал пятимиллионным туристом, посетившим Сочи в 2022 году. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Нижегородец стал пятимиллионным туристом в Сочи
Фото: В городе NВ городе N

В отпуск Виктор приехал с семьей — супругой Натальей и сыном Кириллом. По его словам, он регулярно отдыхает на главном южной курорте страны.

Семью нижегородцев ждала торжественная встреча, в ходе которой им вручили сертификаты на бесплатное посещение «Сочи-парка» и ужин в ресторане.

"Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили", — поделился Виктор Беляков.

По данным портала, в июне в аэропорту Сочи торжественно встретили трехмиллионного гостя, в июле — четырехмиллионного отдыхающего. До конца года курорт планирует принять 7,2 млн туристов.

Новости путешествий,Виктор Беляков,
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