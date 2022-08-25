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1 час назад

Туристы из России застряли в Египте в нечеловеческих условиях

Мира Маркина

Четыре сотни наших соотечественников оказались в безвыходной ситуации: клиенты туроператора “Библио-Глобус” не могут покинуть Шарм-Эль-Шейх более суток, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам собеседников Mash, туристы должны были вылететь из Египта еще вчера, 24 августа. Однако это не произошло из-за поломки боинга авиаперевозчика RedWings. Более четырехсот туристов увезли в ближайший к аэропорту отель и обещали, что рейс состоится на следующий день. Однако за пассажирами никто не вернулся.

Некоторые туристы в данной ситуации пропустили стыковочные рейсы из Москвы в родные города. Также соотечественники пожаловались на кражи в отеле и отсутствие воды.

Также известно, что туроператор не предоставляет документы об отмене или переносе рейса компании-партнера RedWings.

Ранее “Рамблер” рассказывал, что нужно знать о чартерных рейсах, чтобы не испортить отдых.

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