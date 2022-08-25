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37 минут назад

Туроператоры сообщили о 60-процентном снижении цен на отдых в Крыму

ИА «Сусанин»

Неделя в трехзвездочном отеле может стоить 6,8 тысячи рублей с человека.

Туроператоры сообщили о 60-процентном снижении цен на отдых в Крыму
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Симферополь. Крым. Недорогие отели Крыма снизили ценники на свои услуги в конце лета до 60% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные туроператоров.

Как рассказали изданию в компании «Интурист», в трехзвездочной гостинице сейчас можно неделю жить за 6,8 тыс. рублей с человека. По мнению специалистов, многие крымские отельеры начали снижать цены, чтобы не потерять туристов после закрытия аэропорта Симферополя.

Однако на отдых премиального сегмента ситуация не повлияла. Загруженность номеров в дорогих заведениях остается на уровне 90%. Хотя и здесь проводятся различные акции и объявляются скидки.

«Неделя с завтраками в известном отеле «Ялта-Интурист» обойдется в 65 тыс. рублей на двоих»,

— привели пример в компании.

Для тех, кто ищет еще более бюджетные варианты, можно посоветовать снять домик без удобств и питания на Западном берегу Крыма. Тогда недельное пребывание обойдется в 2,4 тыс. рублей с человека. На Восточном побережье можно заселиться на неделю в отель с завтраками в пределах 7,9 тыс. рублей, отметил гендиректор туроператора «Крымская волна» Сергей Полуянов.

В среднем, по словам одного из экспертов, в августе гостиницы Крыма загружены в среднем на 80%, в сентябре — на 60% на Южном побережье, и до 40% на Западном. На популярность полуострова влияет по-прежнему ограниченная транспортная доступность. Билеты на поезд трудно купить, долгое путешествие на автобусе устраивает не всех, и не все готовы ехать на личном автомобиле, если он есть.

В целом, как заявили в министерстве курортов и туризма республики, отдых в Крыму обходится на 15–20% дешевле, чем в других южных регионах России.

Новости путешествий,Сергей Полуянов,
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