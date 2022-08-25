В России впервые за штурвал крупнейшего Boeing села женщина

Пилот Вера Максимова в качестве командира Boeing 777 совершила первый самостоятельный полет, сообщается в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines. Ранее россиянки не управляли воздушными суднами этой модели.

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Известно, что триумфальный полет Веры по маршруту Москва – Сочи – Москва прошел в штатном режиме, без происшествий. Ранее пилот уже управляла самолетами серии Boeing – 757 и 767. А начинался карьерный путь Веры Максимовой с самолетов Ан-24.