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41 минуту назад

В России впервые за штурвал крупнейшего Boeing села женщина

Мира Маркина

Пилот Вера Максимова в качестве командира Boeing 777 совершила первый самостоятельный полет, сообщается в пресс-службе авиакомпании Nordwind Airlines. Ранее россиянки не управляли воздушными суднами этой модели.

Соцсети

Известно, что триумфальный полет Веры по маршруту Москва – Сочи – Москва прошел в штатном режиме, без происшествий. Ранее пилот уже управляла самолетами серии Boeing – 757 и 767. А начинался карьерный путь Веры Максимовой с самолетов Ан-24.

Мы рассказывали также, что делать пилоту, если захотелось в туалет за штурвалом.

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