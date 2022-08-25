Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
41 минуту назад

В Крыму рассказали об единичных случаях отмен бронирований после происшествий

Национальная Служба Новостей

В августе в Крыму резко вырос турпоток, заполняемость гостиниц в среднем увеличилась до 80 процентов. Об этом сообщил РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

В Крыму рассказали о случаях отмен бронирований после происшествий
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь не наблюдается. Он отметил, что это единичные случаи.

В свою очередь вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию с туристами. Число аннуляций составляет один-два процента.

Ромашкин добавил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.

Наибольшим спросом у туристов традиционно пользуются Ялта и Алушта. Также в последние годы наблюдается спрос на отдых в западной части Крыма. В том числе город Саки, специализирующийся на оздоровительном и медицинском туризме. По мнению Волченко, до сих пор не использован весь потенциал восточного Крыма.

Новости путешествий,Вадим Волченко,Сергей Ромашкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители