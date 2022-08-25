В Крыму рассказали о случаях отмен бронирований после происшествий

В августе в Крыму резко вырос турпоток, заполняемость гостиниц в среднем увеличилась до 80 процентов. Об этом сообщил РИА Новости министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

Фото: nsn.fm nsn.fm

По его словам, нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь не наблюдается. Он отметил, что это единичные случаи.

В свою очередь вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что даже происшествия в Джанкойском районе и Новофедоровке не повлияли на ситуацию с туристами. Число аннуляций составляет один-два процента.

Ромашкин добавил, что загрузка многих отелей Крыма в августе не уступает той, что была в рекордный 2021 год.