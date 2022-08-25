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1 час назад

«Уральские авиалинии» планируют летать из Владивостока в Лаос

TourDom

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запланировала прямые рейсы из Владивостока в Лаос. Программа будет выполняться по субботам, однако цен на билеты пока нет. Об этом сообщает портал VL.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Уральские авиалинии» планируют летать из Владивостока в Лаос
Фото: TourDomTourDom

Уточняется, что первый вылет в аэропорт Вьентьяна назначен на 29 октября. Сам полет будет осуществляться также в воздушном пространстве Китая и Вьетнама. Время в пути составит около 6,5 часа туда и 5 часов 20 минут обратно.

«В случае хорошего спроса на данное направление "Уральские авиалинии" готовы рассмотреть увеличение количества полетов по направлению Владивосток – Вьентьян – Владивосток», – добавили в авиакомпании.

В системе бронирования перевозчика билетов на данное направление пока нет. По информации портала, реализацией мест на рейсы, а также ценообразованием будет заниматься компания «РусАзия». Ожидается, что полет в одну сторону обойдется пассажиру минимум в 52 тыс. руб.

Для российских туристов с Дальнего Востока Вьентьян может быть интересен прежде всего как пересадочный пункт на пути в Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и другие азиатские страны. Например, прямой перелет из Вьентьяна в Бангкок стоит около 3700 руб., а в Хошимин – порядка 7 тыс. руб. Альтернатива для жителей ДФО – стыковка в Москве и других городах.

Для въезда в Лаос российским туристам старше 12 лет понадобится сертификат о вакцинации против коронавируса (допускается «Спутник V» или «Спутник Лайт») или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, полученным не более 48 часов до прибытия. В стране действует масочный режим и правило соблюдения социального дистанцирования.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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