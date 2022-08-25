«Уральские авиалинии» планируют летать из Владивостока в Лаос

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запланировала прямые рейсы из Владивостока в Лаос. Программа будет выполняться по субботам, однако цен на билеты пока нет. Об этом сообщает портал VL.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Фото: TourDom TourDom

Уточняется, что первый вылет в аэропорт Вьентьяна назначен на 29 октября. Сам полет будет осуществляться также в воздушном пространстве Китая и Вьетнама. Время в пути составит около 6,5 часа туда и 5 часов 20 минут обратно.

«В случае хорошего спроса на данное направление "Уральские авиалинии" готовы рассмотреть увеличение количества полетов по направлению Владивосток – Вьентьян – Владивосток», – добавили в авиакомпании.

В системе бронирования перевозчика билетов на данное направление пока нет. По информации портала, реализацией мест на рейсы, а также ценообразованием будет заниматься компания «РусАзия». Ожидается, что полет в одну сторону обойдется пассажиру минимум в 52 тыс. руб.

Для российских туристов с Дальнего Востока Вьентьян может быть интересен прежде всего как пересадочный пункт на пути в Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и другие азиатские страны. Например, прямой перелет из Вьентьяна в Бангкок стоит около 3700 руб., а в Хошимин – порядка 7 тыс. руб. Альтернатива для жителей ДФО – стыковка в Москве и других городах.