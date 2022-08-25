Катавшихся на «банане» в шторм россиян унесло ветром на дикий пляж

Российских туристов, катавшихся в Крыму на аттракционе «банан», забросило на дикий пляж в районе горы Аю-Даг. Об этом пишет kianews.24 со ссылкой на пресс-службу МЧС по полуострову.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По данным издания, в среду, 24 августа, в Центр управления в кризисных ситуаций по республике поступило сообщение о том, что десятерых отдыхающих в крымском Партените, среди которых дети, унесло ветром на водном аттракционе. Из-за сильного шторма и незнания местности туристы не могли самостоятельно вернуться на берег. Им требовалась помощь спасателей.

В пресс-службе МЧС рассказали, что крымские спасатели прибыли к верхней проходной санатория «Крым» и пешком отправились к туристам. В результате отдыхающие были обнаружены на диком пляже неподалеку от мыса «Монастырский». Отмечается, что в медицинской помощи россияне не нуждались.

Из-за того, что туристы были босиком, а идти в Партенит по горно-лесной местности нужно было почти два часа, спасатели приняли решение эвакуировать их по воде. «Сотрудники "КРЫМ-СПАС" организовали посадку и безопасное преодоление полосы прибоя на водном аттракционе «банан» к прибывшему катеру ГИМС, — добавили в пресс-службе. — После чего пострадавшие были доставлены на берег детского центра "Артек"».