Турпоток из России в Европу рухнул почти до нуля

В первом полугодии 2022 года россияне резко потеряли интерес к поездкам в европейские страны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, туристический поток из России в Европу просел на 95%, а желающих можно пересчитать по пальцам. «Это мизерное количество», — заявила эксперт.

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«Сейчас туризм в Европу несопоставим ни с чем. Мы не можем говорить ни о каких потоках туристических», — призналась Ломидзе. Она добавила, что россияне сейчас путешествуют либо самостоятельно, либо через туроператора, бронируя билеты на наземные способы передвижения.

По словам эксперта, есть и те, кто летит отдыхать в Европу. Основные страны для отпусков — Греция, Италия, Испания, Кипр, Хорватия, Черногория. Россияне добираются туда с пересадками в Турции, ОАЭ и других странах Ближнего Востока, а также в Финляндии.

Нельзя сказать, что у отдыхающих выросла популярность шенгенских виз, добавила Ломидзе. На фоне возможных запретов в августе россияне бросились оформлять документы, однако теперь спрос не превышает привычные показатели.