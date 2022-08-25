Туристический поток из России в Европу рухнул на 95%

Спрос на это направление у россиян минимальный, поступают лишь единичные заказы.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«За полгода туристический поток в Европу снизился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас туризм в Европу несопоставим ни с чем, это мизерное количество. Мы не можем говорить ни о каких потоках туристических. Тем не менее, какое-то число человек либо через стыковочные рейсы – Стамбул, ОАЭ и другие страны Ближнего Востока, Финляндию — отправляются на отдых в Европу. Это Греция, Италия, Испания, Кипр, Хорватия, Черногория. Люди либо направляются самостоятельно, либо через туроператора бронируют наземное обслуживание».
Сейчас также не наблюдается повышенный спрос на шенгенские визы. Две недели назад был всплеск заявок назад на фоне разговоров о возможном ограничении по их выдаче, однако вскоре он вернулся на прежний уровень, добавила Ломидзе.