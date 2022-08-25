Туристический поток из России в Европу рухнул на 95%

«За полгода туристический поток в Европу снизился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас туризм в Европу несопоставим ни с чем, это мизерное количество. Мы не можем говорить ни о каких потоках туристических. Тем не менее, какое-то число человек либо через стыковочные рейсы – Стамбул, ОАЭ и другие страны Ближнего Востока, Финляндию — отправляются на отдых в Европу. Это Греция, Италия, Испания, Кипр, Хорватия, Черногория. Люди либо направляются самостоятельно, либо через туроператора бронируют наземное обслуживание».