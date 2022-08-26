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2 часа назад

АТОР: Продажи туров по России выросли вдвое с момента старта акции с кешбэком

Агентство «Москва»иещё 3

Россияне активно бронируют туры в рамках в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка, которая стартовала 25 августа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

АТОР: Продажи туров по России выросли из-за акции с кешбэком
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Туроператоры сообщают об активном старте продаж туров по России по акции туристического кешбэка. Уже в первый день акции продажи туров по России выросли вдвое», - говорится в сообщении.

Так, в компании «Дельфин» сообщили, что уже к 16:00 первого дня акции наблюдался рекордный прирост темпов продаж.

«На момент 16:00 мы наблюдали двойной прирост темпов продаж в сравнении с аналогичным периодом предыдущего дня. Это абсолютный рекорд даже в сравнении с другими этапа акции туристического кешбэка», - цитирует АТОР гендиректора туроператора Сергея Ромашкина.

По оценкам экспертов, вскоре темпы продаж снизятся и будут превышать на 25-30% показатели вне акции.

В связи с высоким спросом программа, скорее всего, закончится раньше срока, считают участники рынка.

По информации АТОР, основная масса продаж в первый день приходится на начало октября.

«В октябре туристы надеются захватить «хвост» пляжного сезона, в этом месяце еще комфортная по погоде экскурсионка. Топ самых популярных направлений по итогам первого дня продаж у разных туроператоров очень схож. Абсолютный лидер - Краснодарский край», - отмечается в сообщении.

Также россияне покупают туры в Казань, Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и на Алтай.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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