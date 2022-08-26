АТОР: Продажи туров по России выросли из-за акции с кешбэком

Россияне активно бронируют туры в рамках в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка, которая стартовала 25 августа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
«Туроператоры сообщают об активном старте продаж туров по России по акции туристического кешбэка. Уже в первый день акции продажи туров по России выросли вдвое», - говорится в сообщении.
Так, в компании «Дельфин» сообщили, что уже к 16:00 первого дня акции наблюдался рекордный прирост темпов продаж.
«На момент 16:00 мы наблюдали двойной прирост темпов продаж в сравнении с аналогичным периодом предыдущего дня. Это абсолютный рекорд даже в сравнении с другими этапа акции туристического кешбэка», - цитирует АТОР гендиректора туроператора Сергея Ромашкина.
По оценкам экспертов, вскоре темпы продаж снизятся и будут превышать на 25-30% показатели вне акции.
В связи с высоким спросом программа, скорее всего, закончится раньше срока, считают участники рынка.
По информации АТОР, основная масса продаж в первый день приходится на начало октября.
«В октябре туристы надеются захватить «хвост» пляжного сезона, в этом месяце еще комфортная по погоде экскурсионка. Топ самых популярных направлений по итогам первого дня продаж у разных туроператоров очень схож. Абсолютный лидер - Краснодарский край», - отмечается в сообщении.
Также россияне покупают туры в Казань, Подмосковье, Калининград, Санкт-Петербург и на Алтай.