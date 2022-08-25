В АТОР назвали самые популярные туристические направления на осень

«Черноморское побережье, безусловно, будет лидировать осенью. Многие внутрироссийские направления этой осенью могут показать существенный прирост спроса, потому что у нас 25 августа открывается очередное окно кешбэка. Как распределятся места, кто будет лидером кроме Черноморского побережья, станет известно по истечении первой недели кешбэка. Одно из важнейших нововведений — это максимальный кешбэк в размере 40 тысяч рублей на туры в регионы Дальнего Востока. В связи с чем мы предполагаем, что у регионов Дальнего Востока — Камчатки, Сахалина, Бурятии, Хабаровского края, Приморья и других — есть очень неплохие шансы этой осенью показать нестандартные для себя результаты по спросу. Что касается выездных направлений, их не так много. Турция активно бронируется на осень, на сентябрь она будет занимать первое место по спросу, далее ОАЭ, Египет, Мальдивы».