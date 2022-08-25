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54 минуты назад

В Италии турфирмы потеряли почти весь оборот из-за отсутствия россиян

Lenta.ru

Коммерческий директор туристического оператора с юга Италии Suditaliahotels Саверио Презутти (Saverio Presutti) рассказал РИА Новости, что из-за отсутствия россиян компания потеряла почти весь оборот.

В Италии турфирмы потеряли почти весь оборот из-за отсутствия россиян
Фото: UnsplashUnsplash

«Потери нашего оборота составляют 90-95 процентов. Раньше этот объем составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч», — сказал Презутти.

«Сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что новые времена изменили и сам отдых российских туристов: если раньше они ездили по всему региону, посещая Неаполь, записываясь на экскурсии, то теперь они предпочитают оставаться в гостиницах.

Также Презутти добавил, что падение потока из России угрожает убытками не только отелям, но и другим участникам рынка, среди которых рестораны, водители, экскурсоводы.

Ранее в июле посол России в Греции Андрей Маслов предрек греческой туристической индустрии огромные убытки из-за отсутствия массового туризма российских путешественников. Он отметил, что из-за отсутствия прямых рейсов и блокировки карт на курортах европейской страны почти не осталось россиян.

Новости путешествий,Андрей Маслов,
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