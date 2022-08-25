NordStar объявила новую распродажу на билеты по России

Авиакомпания NordStar объявила распродажу билетов по ряду направлений. Акция стартовала 25 августа и продлится до 4 сентября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте перевозчика.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Согласно условиям программы, приобрести билет со скидкой можно на полеты с 1 сентября по 25 марта 2023 года. Дисконт доступен на рейсах из Красноярска в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Самару, Сочи и в обратном направлении, из Новосибирска в Улан-Удэ и Иркутск; из Челябинска, Уфы, Абакана и Москвы в Сочи и др.

Так, перелет из Екатеринбурга в Ставрополь обойдется пассажиру в 2990 руб., из Перми в Казань или из Нижнекамска в Петербург – 1990 руб., а из Москвы в Махачкалу – 2590 руб. При этом для детей в возрасте от 2 до 12 лет действует дополнительная скидка в 10%.