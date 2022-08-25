Названы самые популярные у россиян экзотические острова

Среди экзотических островов российские туристы чаще всего выбирают Мальдивы. Об этом сообщили в АТОР.

Так, среди люксовых направлений безоговорочным лидером стали сказочные Мальдивы. 60-65% продаж приходится на них. Эксперты считают, что Мальдивы сейчас так популярны из-за наличия прямых рейсов из Москвы в Мале. Кроме того, за Мальдивами давно закрепилась слава столицы люксового отдыха.

Еще 24-30% бронирований приходится на живописные Сейшельские острова, а 5-10% любителей шикарных островов выбирают Маврикий.