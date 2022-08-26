Когда покупать выгодные туры на Сейшелы и Занзибар

Названа стоимость пакетных туров на Сейшелы и Занзибар после возобновления прямых рейсов между Эфиопией и Россией перевозчиком Ethiopian Airlines. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, у российских путешественников появится возможность с выгодой спланировать отдых на экзотических курортах. По словам главы туроператора Space Travel Артура Мурадяна, в условиях дефицита международных рейсов каждое новое направление может способствовать снижению стоимости перевозки. Цены на билеты из Москвы в Аддис-Абебу и обратно начинаются от 48 тысяч рублей.

Сейчас российские туроператоры начали предлагать путевки на Сейшелы и Занзибар на базе этой перевозки с удобными стыковками в три-четыре часа в Аддис-Аббебе.

Например, тур в Занзибар на семь дней с проживанием в отеле четыре звезды от компании «Интурист» обойдется минимум в 203 тысячи рублей. Размещение в пятизвездочном отеле повысит стоимость тура до 259 тысяч рублей.