Россиянам предложат ежедневные туры по самому востребованному направлению лета 2022

Россиянам будут доступны ежедневные туры в Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Emiratica.com Emiratica.com

Туроператор «Русский Экспресс» подготовил на базе рейсов авиакомпании Etihad туры в столицу ОАЭ, ставшую одним из самых популярных направлений у россиян летом 2022 года.

Как надеются специалисты, такое предложение сможет сделать отдых на арабском курорте доступнее, тем более, что близится высокий сезон, начинающийсяя традиционно в октябре.

По словам экспертов, популярность Абу-Даби в летний сезон текущего года выросла в пять-шесть раз, если сравнивать с летом докризисного 2019 года.

Так, сегодня примерно каждый пятый россиянин, отправляющийся в ОАЭ, выбирает Абу-Даби.

Стоимость семидневного тура с перелетом Etihad в Абу-Даби начинается от 51,7 тысячи рублей с человека.