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58 минут назад

Названы самые дешевые авианаправления в сентябре из Москвы

Мослента

Самыми дешевыми авинаправлениями из Москвы в сентябре оказались полеты в Санкт-Петербург, Самару и Архангельск, средняя стоимость билетов в эти города не превышает трех тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий OneTwoTrip.

Названы самые дешевые авианаправления в сентябре из Москвы
Фото: Евгений Зайцев / КоммерсантъЕвгений Зайцев / Коммерсантъ

«Из столицы дешевле всего добираться в город на Неве — в среднем за 2,5 тысячи рублей. Также выгодный перелет — за 2,7 тысячи рублей — можно совершить в Самару, в Архангельск — за 2,9 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Из Москвы можно также недорого долететь до Уфы, Казани и Махачкалы, средняя стоимость билетов составляет 3,3 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее было названо самое популярное железнодорожное направление у семейных туристов.

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