Названы самые дешевые авианаправления в сентябре из Москвы

Самыми дешевыми авинаправлениями из Москвы в сентябре оказались полеты в Санкт-Петербург, Самару и Архангельск, средняя стоимость билетов в эти города не превышает трех тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий OneTwoTrip.