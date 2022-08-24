Пассажиров определенных мест на борту обнадежили шансом попасть в бизнес-класс

"Часто авиакомпании бронируют места эконом-класса с запасом, чтобы убедиться, что каждый рейс заполнен и приносит прибыль, но иногда у них остается слишком много свободных мест в бизнес-классе. При регистрации упомяните, что вы не против туда пересесть. Худшее, что они могут сказать — что такой возможности нет", — посоветовал специалист.