Авиакомпании продлевают на зиму рейсы в Анталью

Авиакомпании Red Wings и AZUR air продлевают на осенне-зимний сезон свои полетные программы в Анталью из ряда российских городов. Турагенты отмечают, что зимних зарубежных направлений с прямыми вылетами из регионов не так уж много, поэтому прогнозируют хороший спрос.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

AZUR air продолжит зимой выполнять рейсы на турецкий курорт из шести городов – Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Минеральных Вод и Сочи. Туры с этим перелетом формируют туроператоры ANEX Tour и «Интурист». «Корректировка маршрутов произошла в связи с выставлением полетных программ в Египет и ОАЭ, – пояснили в пресс-службе “Интуриста”. – Направления были выбраны согласно более высокому спросу».

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Расширяет свою турецкую программу на зимний период и авиакомпания Red Wings. Туры с таким перелетом формирует туроператор Библио-Глобус. Перевозчик запланировал летать в Анталью из Казани и Уфы. В зимнем расписании стоят рейсы в Анталью и Стамбул из Казани до 30 марта 2023 года. При этом частота рейсов в Стамбул вырастет с двух до трех в неделю, а в Анталью – сократится с двух до одного. В расписании аэропорта Уфы уже стоят еженедельные субботние рейсы в Анталью.

Турагенты Уфы приветствуют продление программ в Турцию. «По своим туристам могу сказать, что эти туры будут пользоваться спросом с большой вероятностью, – сообщила представитель турагентства "Боярд-Уфа". – На данный момент подбираю отели на октябрь нескольким семьям, в том числе и своей семье тоже смотрю». «Зарубежных курортных направлений из Уфы зимой будет не так много, – отметила Юлия Шарифуллина (турагентство Voyage Boutique). – И цены на хорошие отели наверняка будут приятнее, чем сейчас. Для тех, кто хочет сменить картинку, пошопиться, Турция – идеальный вариант зимой».