Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда

Подросток бельгийско-британского происхождения завершил одиночное кругосветное путешествие на самолете и побил два мировых рекорда Гиннеса. Об этом сообщает ABC News.

Фото: @macksolo2022 @macksolo2022

По сведениям издания, Мак Резерфорд (Mack Rutherford), которому только исполнилось 17 лет, приземлился к западу от столицы Болгарии Софии. Отмечается, что он стал самым молодым пилотом, совершившим в одиночку кругосветное путешествие, а также самым юным летчиком, сделавшим это на сверхлегком самолете «Акула».

Путешествие Резерфорда началось 23 марта, за пять месяцев он сумел облететь 52 страны на пяти континентах, а также дважды пересечь экватор. Изначально планировалось, что путешествие продлится три месяца, однако из-за песчаных бурь, муссонных дождей и сильной жары было решено растянуть поездку на пять месяцев.

Сообщается, что сестра пилота Зара показала такие же результаты в возрасте 19 лет. Предыдущий рекордсмен был старше Мака Резерфорда на год.