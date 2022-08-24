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50 минут назад

Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда

Lenta.ruиещё 2

Подросток бельгийско-британского происхождения завершил одиночное кругосветное путешествие на самолете и побил два мировых рекорда Гиннеса. Об этом сообщает ABC News.

Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда
Фото: @macksolo2022@macksolo2022

По сведениям издания, Мак Резерфорд (Mack Rutherford), которому только исполнилось 17 лет, приземлился к западу от столицы Болгарии Софии. Отмечается, что он стал самым молодым пилотом, совершившим в одиночку кругосветное путешествие, а также самым юным летчиком, сделавшим это на сверхлегком самолете «Акула».

Путешествие Резерфорда началось 23 марта, за пять месяцев он сумел облететь 52 страны на пяти континентах, а также дважды пересечь экватор. Изначально планировалось, что путешествие продлится три месяца, однако из-за песчаных бурь, муссонных дождей и сильной жары было решено растянуть поездку на пять месяцев.

Сообщается, что сестра пилота Зара показала такие же результаты в возрасте 19 лет. Предыдущий рекордсмен был старше Мака Резерфорда на год.

В июле 2021 года 18-летний Трэвис Ладлоу из Великобритании завершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете и побил мировой рекорд. Молодому пилоту удалось облететь планету за 44 дня.

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