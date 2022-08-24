Россияне первыми в мире переплыли Арктику на катамаране

Россияне первыми в мире проплыли 850 километров по морям Арктики на катамаране

Россияне первыми в мире проплыли по морям Арктики на надувном катамаране 850 километров. Об этом рассказал глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Группа якутян на катамаране «Кочевник» под руководством Николая Находкина, председателя Якутского отделения Российского союза спасателей Николая Находкина проплыла 850 километров до острова Беннетта по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю.

"Впервые в мире экспедиция на надувном катамаране дошла по реке Лена к морю Лаптевых и до Большого Ляховского острова", — сообщил Николаев.

Экспедиция достигла заветной цели 23 августа. Рискованные путешественники еще несколько дней пробудут на острове.

"На территории установлены флаги России и Якутии, православный крест и якутское сэргэ, а также сплетенный балаган", — добавил глава региона.