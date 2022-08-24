Иорданская авиакомпания подтвердила планы возобновить рейсы в Москву

В комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики рассказали, что им удалось выгодно купить билеты на рейс Royal Jordanian из Москвы в Амман в конце декабря. Сейчас на эти даты дешевых билетов почти не осталось. Из-за сложной ситуации на мировой арене пассажиры волнуются, не будет ли отмен рейсов и смогут ли они отправиться на запланированный отдых.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Редакция связалась с представительством иорданской авиакомпании, где рассказали, что на данный момент изменений планов на полетную программу нет. «В системе рейсы заявлены», – подчеркнули в компании.