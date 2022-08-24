Иорданская авиакомпания подтвердила планы возобновить рейсы в Москву

В комментариях в телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики рассказали, что им удалось выгодно купить билеты на рейс Royal Jordanian из Москвы в Амман в конце декабря. Сейчас на эти даты дешевых билетов почти не осталось. Из-за сложной ситуации на мировой арене пассажиры волнуются, не будет ли отмен рейсов и смогут ли они отправиться на запланированный отдых.
Редакция связалась с представительством иорданской авиакомпании, где рассказали, что на данный момент изменений планов на полетную программу нет. «В системе рейсы заявлены», – подчеркнули в компании.
Отметим, что полеты Royal Jordanian должны начаться из столичного Домодедово по вторникам, пятницам и воскресеньям с 30 октября. На маршруты поставят узкофюзеляжные Airbus A320 100/200. Сейчас на 30 октября рейс из Москвы в Амман иорданского перевозчика представлен как единственный прямой. При этом билетов на самолет почти не осталось и их стоимость превышает 60 тыс. руб. в одну сторону. В ноябре-декабре цена перелетов ниже, но незначительно – туда-обратно можно купить за 73 тыс.руб.