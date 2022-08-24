Лазурный берег подсчитал убытки от отсутствия россиян

Курорты Лазурного берега Франции потеряли более 50 миллионов евро (2 966 миллионов рублей) из-за отсутствия российских отдыхающих. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на президента комитета по туризму региона Александру Боркио-Фонтимп.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса на Лазурному берегу было утрачено 80 процентов туристического потока. До этого, в 2019 году, туристы из России составляли семь процентов выручки региона от международного туризма. Доходы от отдыхающих россиян составляли почти 300 миллионов евро.