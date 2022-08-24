Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
56 минут назад

Лазурный берег подсчитал убытки от отсутствия россиян

Мира Маркина

Курорты Лазурного берега Франции потеряли более 50 миллионов евро (2 966 миллионов рублей) из-за отсутствия российских отдыхающих. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на президента комитета по туризму региона Александру Боркио-Фонтимп.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса на Лазурному берегу было утрачено 80 процентов туристического потока. До этого, в 2019 году, туристы из России составляли семь процентов выручки региона от международного туризма. Доходы от отдыхающих россиян составляли почти 300 миллионов евро.

"В 2022 году потеря российской клиентуры будет означать убытки в размере более чем 50 миллионов евро", — сказала Александра Боркио-Фонтимп.

Ранее были названы популярные регионы России для экскурсий.

Новости путешествий,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители