Лазурный берег подсчитал убытки от отсутствия россиян

Курорты Лазурного берега Франции потеряли более 50 миллионов евро (2 966 миллионов рублей) из-за отсутствия российских отдыхающих. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на президента комитета по туризму региона Александру Боркио-Фонтимп.
По ее словам, из-за пандемии коронавируса на Лазурному берегу было утрачено 80 процентов туристического потока. До этого, в 2019 году, туристы из России составляли семь процентов выручки региона от международного туризма. Доходы от отдыхающих россиян составляли почти 300 миллионов евро.
"В 2022 году потеря российской клиентуры будет означать убытки в размере более чем 50 миллионов евро", — сказала Александра Боркио-Фонтимп.