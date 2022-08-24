На туристические маршруты допустят только опытных гидов

Выполнить тест из тридцати вопросов и провести экскурсию перед комиссией должны будут соискатели официального статуса гида-экскурсовода. Возить туристов по разным регионам и самым известным в стране достопримечательностям позволят гидам с опытом работы от трех лет. Утвержденные Правительством правила аттестации гидов вступят в силу 1 сентября.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«Сибирские каникулы» — не для новичков

Видео дня

Каждый турист в любом российском регионе скоро сможет без труда узнать, кто проводит для него экскурсию — сертифицированный гид или халтурщик-самозванец. Для этого достаточно будет зайти на сайт Ростуризма, где появится единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников. Доступ к базе будет бесплатным.

Чтобы попасть в реестр профи, экскурсоводу нужно пройти аттестацию в регионе, в котором он живет, или в любом другом, куда он возит туристов. Но если гид работает в нескольких городах или на национальных маршрутах, то к нему предъявят повышенные требования, в частности, стаж работы в туризме должен быть больше трех лет. Ростуризм должен утвердить перечень национальных маршрутов к 2024 году, они появятся во всех федеральных округах. Одни из первых — «Государева дорога» между Москвой и Питером, «Сибирские каникулы» — по регионам, где любит отдыхать президент, дальневосточный «Здесь начинается день».

Чтобы подать заявку на аттестацию, кандидат должен иметь среднее или высшее образование по профилю. Если такового нет, нужно будет пройти обучение или переподготовку. Для гидов-переводчиков обязательно знание иностранного языка. Аттестацию будет проводить региональный орган в сфере туризма, заявку туда можно подать лично или через портал госуслуг.

Безопасно, когда знаешь

Экзамен состоит из двух частей — теста и практического задания. В начале соискателю предложат 30 вопросов по наиболее общим для экскурсовода знаниям, тестирование зачтут при правильном ответе как минимум на 23 из них. В практической части кандидат в сертифицированные гиды должен будет провести для комиссии экскурсию по случайно выпавшей ему теме, а также рассказать о своем любимом объекте показа. Комиссия, в состав которой войдут региональные чиновники от туризма, преподаватели и эксперты, примет коллективное решение об аттестации экскурсовода.

Гидам, которые уже работают в музеях, сдавать экзамен не нужно, только если они не водят экскурсии за пределами своего учреждения. А тем, кто получит заветную нагрудную карточку, придется подтверждать свой статус раз в пять лет.

Новая система в первую очередь направлена на повышение уровня безопасности туристов, считает зампред Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко («Единая Россия»). Особенно это актуально для инструкторов-проводников, принимать экзамены у которых должны будут специализированные организации по профилю.

«Всегда нужно понимать: если ты куда-то ведешь людей, особенно под воду, надо иметь соответствующую квалификацию, уметь оказать медицинскую помощь», — сказала «Парламентской газете» Костенко.

Но и в случае обычной городской экскурсии понимание того, что перед тобой — профессионал, внушает туристу спокойствие и уверенность, добавила депутат. Такой гид, что называется, плохого не посоветует.

Пока без преференций

Регионы готовятся проводить аттестацию экскурсоводов. В Ассоциации туроператоров «Парламентской газете» рассказали, что сейчас формируются экзаменационные комиссии, в состав которых приглашают представителей торгово-промышленных палат, госуниверситетов и колледжей в сфере экономики, сервиса и туризма, организаций, которые проводят школы гидов, турфирм.

Для профессионалов пройти аттестацию не будет проблемой, считает финалистка конкурса «Лучший экскурсовод России» из Тулы Александра Липкан. «Я пока не знаю, какой будет программа экзамена, но уверена, что справлюсь без труда, — сказала она. — Введения реестра гидов я очень жду, потому что сейчас у туристов нет возможности заранее проверить квалификацию человека, с которым они встречаются, приезжая в город. А некоторые на своих экскурсиях говорят такое, от чего у меня уши в трубочку сворачиваются».

Нововведение не окажет немедленного эффекта на рынок, считает глава Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов. «Не сразу все будет хорошо, но постепенно процесс станет приносить пользу потребителям экскурсионных услуг», — считает он. Эксперт также напомнил, что в некоторых регионах аттестацию гидов проводили и раньше, серьезных проблем после введения таких процедур не было, а рынок становился профессиональнее.