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42 минуты назад

Куба надеется на скорое возвращение российских туристов

Inc-News

Россияне стали реже летать на Остров Свободы с марта, когда было с Кубой было прервано регулярное авиасообщение. Однако в ближайшее время прямые рейсы планируется восстановить.

Куба надеется на скорое возвращение российских туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Правительство Кубы надеется на скорое возвращение российских туристов на курорты острова. Об этом заявил посол Кубы в Москве Хулио Гармендия.

По его словам, кубинские власти намерены приложить все усилия для восстановления авиасообщения между двумя странами уже в ближайшем зимнем турсезоне.

"Мы знаем, что россияне стремятся снова отдохнуть на Кубе. И кубинский народ ждет их с характерным гостеприимством",

- цитирует портал "ТурПром" слова кубинского посла.

Несмотря на то, что россиянам пока сложно добираться до Кубы, турпоток в эту страну стремительно растет. По данным Национального статистического управления, с января по июль 2022 года на Острове Свободы отдохнули почти 835 тыс. иностранных туристов. Для сравнения за аналогичный период прошлого года на Кубу приехали чуть менее 150 тыс. человек.

В общей сложности на Кубе рассчитывают принять по итогам этого года 2,5 млн туристов. Ставка будет сделана, в том числе, и на россиян.

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