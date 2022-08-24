Куба надеется на скорое возвращение российских туристов

Россияне стали реже летать на Остров Свободы с марта, когда было с Кубой было прервано регулярное авиасообщение. Однако в ближайшее время прямые рейсы планируется восстановить.

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Правительство Кубы надеется на скорое возвращение российских туристов на курорты острова. Об этом заявил посол Кубы в Москве Хулио Гармендия.

По его словам, кубинские власти намерены приложить все усилия для восстановления авиасообщения между двумя странами уже в ближайшем зимнем турсезоне.

"Мы знаем, что россияне стремятся снова отдохнуть на Кубе. И кубинский народ ждет их с характерным гостеприимством",

- цитирует портал "ТурПром" слова кубинского посла.

Несмотря на то, что россиянам пока сложно добираться до Кубы, турпоток в эту страну стремительно растет. По данным Национального статистического управления, с января по июль 2022 года на Острове Свободы отдохнули почти 835 тыс. иностранных туристов. Для сравнения за аналогичный период прошлого года на Кубу приехали чуть менее 150 тыс. человек.