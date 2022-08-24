Самые популярные авианаправления у семейных туристов из России

Самое популярное авианаправление среди семейных российских туристов стало Сочи. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные в среду, 24 августа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно",

— говорится в сообщении.

Отмечается, что на Сочи пришлось порядка 35 процентов семейного пассажиропотока. На втором месте по востребованности расположились маршруты до Москвы и Санкт-Петербурга. Туда было куплено 27 процентов билетов.

Кроме того, около трех процентов семейных туристов совершили поездки за границу. Чаще всего они летали в Ереван, Бишкек, Анталью, Баку и Ташкент.

До этого российские туристы рассказали, сколько времени они готовы потратить на дорогу к месту отдыха. Согласно результатам, 27 процентов респондентов готовы потратить на дорогу не более нескольких часов.