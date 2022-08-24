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35 минут назад

Каждый шестой россиянин готов потратить неделю на дорогу до «курорта мечты»

Inc-News

Большая часть туристов не желают добираться до места отдыха слишком долго.

17% россиян готовы потратить неделю на дорогу до «курорта мечты»
Фото: Inc-NewsInc-News

Опрос специалистов сервиса «Тату.ру» показал, что большая часть наших соотечественников выбирает место отдыха с учетом продолжительности дороги.

Например, каждый четвертый путешественник не готов проводить в пути более двух-трех часов. Каждый пятый выбирает курорт, до которого добираться не более двенадцати часов. Каждый четвертый может позволить добираться до пункта назначения в течение суток.

Любопытно, но семнадцать процентов или фактически каждый шестой турист готов потратить на дорог целую неделю – но лишь в одном случае.

Если это будет действительно настоящий «курорт мечты», в котором побывать удается, возможно, лишь раз в жизни. В этом случае ни время, ни вид транспорта значения не имеют.

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