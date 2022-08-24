17% россиян готовы потратить неделю на дорогу до «курорта мечты»

Большая часть туристов не желают добираться до места отдыха слишком долго.
Опрос специалистов сервиса «Тату.ру» показал, что большая часть наших соотечественников выбирает место отдыха с учетом продолжительности дороги.
Например, каждый четвертый путешественник не готов проводить в пути более двух-трех часов. Каждый пятый выбирает курорт, до которого добираться не более двенадцати часов. Каждый четвертый может позволить добираться до пункта назначения в течение суток.
Любопытно, но семнадцать процентов или фактически каждый шестой турист готов потратить на дорог целую неделю – но лишь в одном случае.
Если это будет действительно настоящий «курорт мечты», в котором побывать удается, возможно, лишь раз в жизни. В этом случае ни время, ни вид транспорта значения не имеют.