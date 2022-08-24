17% россиян готовы потратить неделю на дорогу до «курорта мечты»

Большая часть туристов не желают добираться до места отдыха слишком долго.

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Опрос специалистов сервиса «Тату.ру» показал, что большая часть наших соотечественников выбирает место отдыха с учетом продолжительности дороги.

Например, каждый четвертый путешественник не готов проводить в пути более двух-трех часов. Каждый пятый выбирает курорт, до которого добираться не более двенадцати часов. Каждый четвертый может позволить добираться до пункта назначения в течение суток.

Любопытно, но семнадцать процентов или фактически каждый шестой турист готов потратить на дорог целую неделю – но лишь в одном случае.