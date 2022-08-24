Названы популярные регионы России для экскурсий

Эксперты назвали самые популярные направления страны, которые предпочитают туристы для экскурсионных поездок летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

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По словам специалистов, туристы ездят не только в Москву и Санкт-Петербург с познавательными целями. В список популярных регионов, куда едут за изучением природных достопримечательностей, вошли Кавказ, Алтай, Камчатка и Карелия.

Как сообщили в АТОР, на всех этих направлениях был зафиксирован рост от 10 до 35 процентов. Лидером по популярности оказался Дагестан.