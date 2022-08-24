Поехавшая в Италию россиянка сравнила ее с Россией

Российская тревел-блогерша, путешествующая по Италии второй месяц, сравнила местные города с российскими и назвала их главные преимущества. Об этом она рассказала в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, за время поездки она заметила несколько недостатков жизни в Италии, которых не встретишь на родине. Например, ее удивило, что местные жители едят по расписанию — большинство заведений не работают с 14:30 до 19:00.

Также автора блога поразило, что многие продуктовые магазины закрываются в 20:00, а аптеки — в 19:30. «И кстати, такого удобного сайта, как наши "Госуслуги", где можно записаться куда угодно онлайн, здесь также нет», — пожаловалась туристка.

В заключение она отметила то, как итальянцы относятся к кофе. Местные предпочитают пить его в маленьких чашках, сидя по утрам в небольших пекарнях.

«Кофе с собой, кофе в больших стаканах или чашках — это все не про Италию. StarStarbucks в Италии не "зашел", и даже не из-за завышенных цен»,

— рассказала она.