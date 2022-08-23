В России появится единая система бронирования

Правительство утвердило план мероприятий по развитию туризма в России до 2035 года. Особое внимание специалистов привлек пункт о запуске «единой системы бронирования путевок» и создании новых сервисов на Национальном туристическом портале. По всей видимости, речь идет о Russia.Travel.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В распоряжении Правительства № 2321-р от 19 августа о Стратегии развития туризма описаны только планы о создании единого сервиса, но конкретных указаний или пунктов о том, как он будет функционировать, нет. Есть лишь наименование мероприятия «Обеспечение повышения защиты интересов туристов и защиты российского рынка онлайн-бронирования, приобретения гостиничных услуг путем создания и запуска в эксплуатацию национального программного обеспечения для бронирования туристских услуг» и в разделе ожидаемого результата значится «заключение концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации цифровой туристической платформы». Ответственными исполнителями назначен Ростуризм и «заинтересованные организации». Срок – 2024 год.

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В прошлом году на сайте Russia.Travel уже существовал раздел, где пользователям предлагалось «собрать свое идеальное путешествие», выбрав один из городов России. Упаковщиком туров выступало ООО «Турмашина», структура предпринимателя Игоря Ротенберга, претендовавшая на создание глобального агрегатора предложений уровня Booking.com. Однако результат порой система выдавала странный: например, провести «1000 лет за два дня» в Ярославле за 280 тыс. руб. Сейчас в разделе «Купить путешествие» на Russia.Travel указано, что программа завершена. Также не работает раздел «Инвесторам и бизнесу», где, как предполагалось, могут быть сведения о создании единой системы и о том, как представителям отрасли попасть туда со своими предложениями.

«Видимо, будут развивать пилотный проект, который уже запускали на Национальном туристическом портале, дополнять его модулями по экскурсиям, например, или по поиску глэмпингов и пр.» – предположил основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Эксперт добавил, что государственными силами сложно создать полноценный маркетплейс, так как могут возникнуть трудности в части расчетов, отчетности, защиты информации. Поэтому идея о едином сервисе по бронированию путевок, вероятно, будет дорабатываться на ходу.

Другие эксперты ранее говорили, что им неизвестны успешные примеры запуска национальных сайтов бронирования за рубежом, которые взяли бы на себя коммерческий функционал.

16 августа «Известия» со ссылкой на представителя Ростуризма сообщали, что ведомство отвергло идею создания государственного аналога Booking.com. Хотя «проработать» её Федеральному агентству по туризму еще марте поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Судя по тому, что проект единой системы бронирования путевок внесен в план мероприятий по развитию туризма, его разработка – дело времени. Вопрос только в том, каке услуги предложат выбирать на сайте, как и кем будет производиться отбор поставщиков.

Некоторые эксперты, опрошенные TourDom.ru, настаивают, что система бронирования путевок и Booking.com – это две большие разницы, так как услуги продвигаются разные. «Проект Ростуризма больше будет похож на сервис "Слетать.ру", чем на Booking.com», – предположил один из наблюдателей.

Неизвестно также, какое финансирование подразумевает создание маркетплейса. В 2019 году Ростуризм потратил на усовершенствование Russia Travel и превращение его в торговую площадку 60 млн руб. Сейчас ресурс позиционируется как информационно-познавательный проект, посвященный путешествиям по России. При этом у него уже есть конкурент – сайт russpass, представленный столичным правительством как единая площадка по бронированию отелей, причем не только в Москве, но и в регионах.