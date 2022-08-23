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19 минут назад

В Хорватии отдыхающую на пляже британку ударила молния на глазах у дочери

Газета.Ru

В Хорватии в 47-летнюю туристку из Великобритании ударило молнией во время отдыха на пляже. Об этом сообщает издание Mirror.

В отдыхающую на хорватском пляже ударила молния
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел днем 20 августа 2022 года на курорте Сплит. Женщина вместе с дочерью отдыхали на пляже, как внезапно испортилась погода. Когда они побежали в сторону отеля в британку ударила молния.

Случившееся заметил медицинский работник, который присутствовал на соревнованиях по триатлону — он реанимировал женщину, а после передал ее бригаде экстренной службы.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, у нее травма головы и множественные ожоги тела.

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