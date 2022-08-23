Air Serbia открыла продажи билетов на рейсы из Казани

Авиакомпания Air Serbia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Казани в Белград, сообщается в рассылке партнерам. Это уже четвертый российских город, куда полетит сербский перевозчик.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Программа стартует 19 сентября и будет выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Согласно расписанию, рейсы запланированы ночные: борт отправится из Казани в 23:55 и прибудет в сербский аэропорт в 03:05 по местному времени. Время в пути составит чуть более 4 часов.

Стоимость билетов - от 17 600 руб. в один конец и 33 800 руб. за полет round trip. Минимальный тариф предполагает провоз только ручной клади, а за багаж придется доплатить около 2 тысяч в каждую сторону.

Казань станет четвертым российским аэропортом, куда Air Serbia выполняет прямые рейсы из Белграда. Компания уже осуществляет полеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.