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1 час назад

Air Serbia открыла продажи билетов на рейсы из Казани в Белград

TourDom

Авиакомпания Air Serbia открыла продажу билетов на прямые рейсы из Казани в Белград, сообщается в рассылке партнерам. Это уже четвертый российских город, куда полетит сербский перевозчик.

Air Serbia открыла продажи билетов на рейсы из Казани
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Программа стартует 19 сентября и будет выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Согласно расписанию, рейсы запланированы ночные: борт отправится из Казани в 23:55 и прибудет в сербский аэропорт в 03:05 по местному времени. Время в пути составит чуть более 4 часов.

Стоимость билетов - от 17 600 руб. в один конец и 33 800 руб. за полет round trip. Минимальный тариф предполагает провоз только ручной клади, а за багаж придется доплатить около 2 тысяч в каждую сторону.

Казань станет четвертым российским аэропортом, куда Air Serbia выполняет прямые рейсы из Белграда. Компания уже осуществляет полеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Приобрести билеты на сайте перевозчика смогут только обладатели иностранных карт. Для российских пассажиров альтернативным способом является бронирование и оплата через посредников, у билетных агентов, либо можно в обратиться в один из офисов Aviareps AG - партнера Air Serbia в РФ, в том числе и в Казани.

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