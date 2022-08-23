Россияне начнут путешествовать в тундру по-новому

Жители и гости города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа начнут путешествовать в тундру по-новому благодаря виртуальной экскурсии, подготовленной сотрудниками местного Музейного ресурсного центра. Об этом сообщает «Север-пресс».

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Сотрудники центра в составе этнографической экспедиции посетили Полярный Урал, где изучали быт и традиции коренных народов Севера. Во время поездки было сделано множество фото, видео, а также интервью с оленеводами.

По словам специалистов, они были поражены тем, как кочевые северные народы сохраняют традиционный уклад своей жизни. «Несмотря на наличие современных технологий, священные реликвии, доставшиеся от предков, берегутся с прежним трепетом. Уклад жизни, обычаи и верования передаются из поколения в поколение», — рассказала изданию заведующая музея городской истории Ноябрьска Ильсеяр Минибаева.

По итогам поездки специалисты готовят мультимедийный проект«Виртуальное этнопутешествие. Дыхание тундры», благодаря которому все желающие с помощью 3D-графики, панорам и VR-очков смогут стать свидетелями повседневной жизни коренных народов Севера. Посетители увидят стойбища с оленями, процесс разведения огня в чуме и приготовления национальных блюд.