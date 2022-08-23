Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
12 минут назад

Бортпроводники рассказали о сводящих с ума привычках пассажиров

Мира Маркина

Стюардессы и бортпроводники поделились на форуме Reddit своим мнением о привычках пассажиров. Некоторое поведение гостей на борту неприятно удивляет экипаж.

В топе раздражающих привычек оказалось элементарное неуважение. Стюардессу с ником Sheboyganite поражает, почему пассажиры не соблюдают правила нахождения на борту. В частности, это касается требования снять наушники и послушать инструкции экипажа или пообщаться, когда те начинают обслуживание.

Еще один участник дискуссии, ConstableBlimeyChips, рассказал, насколько неэтично занимать бортовую кухню для общения с друзьями или занятиями спортом.

“Бортпроводники тоже не приходят к вам в офис и не начинают делать растяжку в комнате отдыха”, — отметил автор комментария.

Также пользователь возмущен отношением к стюардессам, как к слугам или официантам. По словам комментатора, главная задача экипажа – обеспечение безопасности пассажиров, а не только удовлетворение запросов гостей на борту.

Ранее мы писали о том, что может разозлить проводника в поезде.

Новости путешествий,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители