Бортпроводники рассказали о сводящих с ума привычках пассажиров

Стюардессы и бортпроводники поделились на форуме Reddit своим мнением о привычках пассажиров. Некоторое поведение гостей на борту неприятно удивляет экипаж.

В топе раздражающих привычек оказалось элементарное неуважение. Стюардессу с ником Sheboyganite поражает, почему пассажиры не соблюдают правила нахождения на борту. В частности, это касается требования снять наушники и послушать инструкции экипажа или пообщаться, когда те начинают обслуживание.

Еще один участник дискуссии, ConstableBlimeyChips, рассказал, насколько неэтично занимать бортовую кухню для общения с друзьями или занятиями спортом.

“Бортпроводники тоже не приходят к вам в офис и не начинают делать растяжку в комнате отдыха”, — отметил автор комментария.

Также пользователь возмущен отношением к стюардессам, как к слугам или официантам. По словам комментатора, главная задача экипажа – обеспечение безопасности пассажиров, а не только удовлетворение запросов гостей на борту.