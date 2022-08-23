Россияне смогут сэкономить на Мальдивах и гориллах

Международная сеть курортов One&Only объявила о начале сентябрьской распродажи. Забронировав отдых до 30 сентября, туристы из России и стран СНГ могут сэкономить до 20% от стоимости проживания во время путешествий вплоть до середины декабря.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как рассказали TourDom.ru в туроператорской компании PAC GROUP, это традиционная акция, которая доступна для всех партнеров туроператора. В пандемию она не проводилась, и можно сказать, что сейчас состоялась ее повторная премьера. Для россиян интересны прежде всего те направления, куда из нашей страны можно добраться без пересадок.

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«Предложение можно комбинировать с другими действующими акциями отелей и туроператора: при определенных условиях можно бесплатно получить групповой трансфер, кредит для оплаты услуг на острове или на ужины в ресторане, бесплатные ночи и т. д.», – отметили в PAC GROUP. В компании добавили, что агентства могут получить еще 1% к их агентской скидке, бронируя отели One&Only из «Золотой коллекции PAC GROUP».

Гости одного из лучших отелей на Мальдивах, One&Only Reethi Rah, смогут сэкономить 10% от стоимости размещения в любых виллах. А максимальная скидка 35% будет предоставлена на заезды до конца сентября.

В Арабских Эмиратах к акции присоединился популярный One&Only Royal Mirage в Дубае, где при бронировании можно получить 10%-ную выгоду на проживание вплоть до 17 декабря 2023 года, за исключением нескольких дат. А до 30 сентября при оплате номера категории сьют на 5 ночей – одна ночь в подарок.

Еще один отель в Дубае, One&Only The Palm, на тех же условиях позволяет заплатить на 5% меньше обычной цены.

Если говорить о более отдаленных направлениях, то экономию до 15% дает отель One&Only Le Saint Géran на Маврикии. До 30 сентября действует и бесплатный полупансион.

В PAC GROUP обращают внимание, что в акции впервые участвуют и новые страны.

Это, например, Руанда, где находятся два лоджа – One&Only Nyungwe House и One&Only Gorillas Nest. Они привлекательны тем, что у туристов есть возможность с выгодой и комфортом пожить в окружении дикой природы и понаблюдать за ее обитателями. Например, совершить треккинг к горным гориллам. Кстати, по информации PAC GROUP, в период с 1 ноября по 31 мая 2023 года на эту экскурсию действует пониженный тариф, если она бронируется с посещением другого нацпарка в Руанде.