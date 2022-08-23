Радий Хабиров рассказал о достопримечательностях Бухары

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о достопримечательностях Бухары. Напомним, глава Башкирии посвятил свой отпуск изучению туристических мест в Узбекистане.
Руководитель региона посетил площадь, на которой находятся минарет Калян, медресе Мири Араб. В нем учились Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
По словам Радия Хабирова, в Бухаре он встретил туристов из Башкирии. «Значит, это направление интересно нашим землякам, будем и дальше открывать эту страну для жителей республики. Вы знаете, что из Уфы летают самолеты в Ташкент и Наманган. Будем работать над тем, чтобы появился рейс и в Самарканд», — добавил он.