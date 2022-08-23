Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Радий Хабиров рассказал о достопримечательностях Бухары

ГОРОБЗОР.РУ

Радий Хабиров рассказал в соцсетях о достопримечательностях Бухары. Напомним, глава Башкирии посвятил свой отпуск изучению туристических мест в Узбекистане.

Радий Хабиров рассказал о достопримечательностях Бухары
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Руководитель региона посетил площадь, на которой находятся минарет Калян, медресе Мири Араб. В нем учились Верховный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

По словам Радия Хабирова, в Бухаре он встретил туристов из Башкирии. «Значит, это направление интересно нашим землякам, будем и дальше открывать эту страну для жителей республики. Вы знаете, что из Уфы летают самолеты в Ташкент и Наманган. Будем работать над тем, чтобы появился рейс и в Самарканд», — добавил он.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители