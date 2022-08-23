Радий Хабиров рассказал о достопримечательностях Бухары

По словам Радия Хабирова, в Бухаре он встретил туристов из Башкирии. «Значит, это направление интересно нашим землякам, будем и дальше открывать эту страну для жителей республики. Вы знаете, что из Уфы летают самолеты в Ташкент и Наманган. Будем работать над тем, чтобы появился рейс и в Самарканд», — добавил он.